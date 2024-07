EUA detectaram plano iraniano para matar Trump

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 16/07/2024 - 20:31 Para compartilhar:

Plano foi detectado antes do atentado do último sábado, mas sem qualquer relação com atirador do comício na Pensilvânia. Devido à ameaça, Serviço Secreto já tinha aumentado as medidas de proteção a ex-presidente.As agências de inteligência dos Estados Unidos obtiveram informações sobre um plano iraniano para assassinar o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump antes do atentado do último sábado, informou a mídia americana nesta terça-feira (16/07). Devido à ameaça iraniana, o Serviço Secreto aumentou as medidas de proteção a Trump.

A emissora CNN foi quem divulgou a informação primeiro, baseada em fontes da inteligência americana. De acordo com as autoridades ouvidas por agências de notícias, o complô iraniano não tem vínculo com a tentativa de assassinato de Trump ocorrida no sábado em um comício em Butler (Pensilvânia), quando um jovem de 20 anos disparou contra o ex-presidente, ferindo-o na orelha e matando um dos participantes do evento.

Embora não haja nenhuma ligação aparente, no momento do ataque de sábado, o Serviço Secreto já havia reforçado a segurança do ex-presidente justamente por causa dessas ameaças do Irã, disseram as fontes, em condição de anonimato.

A missão do Irã na ONU chamou as acusações de "sem fundamento e maliciosas".

Vingança por morte de Soleimani

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, disse que as autoridades têm monitorado as ameaças iranianas contra funcionários do governo Trump há anos, desde o último governo.

Trump ordenou o assassinato em 2020 de Qassim Soleimani, que liderava a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. "Essas ameaças surgem do desejo do Irã de buscar vingança pela morte de Qassim Soleimani. Consideramos isso uma questão de segurança nacional e interna da mais alta prioridade", disse Watson.

O Serviço Secreto dos EUA e a campanha de Trump foram informados sobre esta última ameaça, o que levou a um aumento de recursos e ativos, segundo as autoridades.

Entretando, os recursos adicionais não impediram o ataque de sábado na Pensilvânia. Watson disse que não foram identificados vínculos entre o atirador do comício "e qualquer cúmplice ou co-conspirador, estrangeiro ou nacional".

md (EFE, AP)