EUA destinam US$ 10 bi para 2ª rodada de proteção a empregos de pequenas empresas

A Administração de Pequenas Empresas (SBA, na sigla em inglês), em consulta com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira, 28, que estava destinando US$ 10 bilhões para a segunda rodada do financiamento do Programa de Proteção à Folha de Pagamentos (PPP, na sigla em inglês).

Em comunicado, os órgãos dizem que desse modo será possível apoiar moradores e negócios de comunidades locais e garantir que o PPP chegue a todas as comunidades, as quais precisam desse alívio por causa dos impactos da pandemia de coronavírus.