AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2023 - 10:21 Compartilhe

O desemprego manteve-se estável nos Estados Unidos em setembro, embora a criação de empregos tenha disparado inesperadamente, um fator de pressão para o Federal Reserve, que tenta arrefecer a economia por meio de aumentos das taxas de juros.

A economia dos EUA criou 336 mil empregos no mês passado, muito mais do que em agosto e acima das expectativas dos analistas, informou o Departamento do Trabalho.

bys/md/mr/dg/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias