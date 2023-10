EUA derrubou drone turco na Síria, segundo o Pentágono

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2023 - 16:45 Compartilhe

Caças F-16 dos Estados Unidos derrubaram, nesta quinta-feira (5), um drone pertencente à Turquia, aliado da Otan, que era considerado uma ameaça potencial às forças americanas na Síria, afirmou o Pentágono.

O incidente ocorreu enquanto a Turquia realiza ataques contra as forças curdas na região, após um atentado a bomba suicida no domingo, em Ancara, que foi reivindicado pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerado um grupo terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais.

Nesta quinta-feira de manhã, os militares americanos observaram drones atacando no nordeste da Síria, alguns deles dentro de uma “zona de operações restrita” (ROZ, sigla em inglês) perto de Hasakah, a cerca de um quilômetro das tropas americanas, disse o porta-voz do Pentágono, General de Brigada Pat Ryder.

Algumas horas depois, um drone turco retornou à ROZ em direção às forças americanas.

“Os comandantes americanos avaliaram que o UAV, que estava (…) a menos de meio quilômetro das forças americanas, era uma ameaça em potencial e os caças F-16 americanos posteriormente derrubaram o UAV em legítima defesa”, detalhou Ryder, usando um acrônimo em inglês para veículo aéreo desarmado.

Os Estados Unidos têm cerca de 900 soldados mobilizados na Síria como parte dos esforços internacionais para combater o grupo Estado Islâmico (EI) e realizam frequentes incursões contra os jihadistas.

