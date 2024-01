EUA derruba míssil disparado contra navio americano desde Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 8:15 Para compartilhar:

O Exército americano anunciou ter abatido, no domingo (14), um míssil disparado contra um de seus navios de guerra de uma área do Iêmen controlada pelos rebeldes huthis, em um dos mais recentes ataques contra navios no Mar Vermelho.

“Um míssil antinavio” foi disparado de áreas do Iêmen controladas pelos huthis “contra no ‘USS Labook’ (DDG 58), que operava no sul do Mar Vermelho”, informou o comando militar do país no Oriente Médio (Centcom).

Os Estados Unidos derrubaram o míssil com um avião de combate, e nenhum ferimento ou dano foi relatado, segundo o Centcom.

O ataque parece ser o primeiro contra um destróier americano, em meio a um número crescente de ataques, ou de tentativas de ataques com mísseis e drones por parte dos huthis contra o que consideram navios ligados a Israel na rota comercial do Mar Vermelho.

Os huthis disseram que estão agindo em solidariedade com Gaza, onde os militantes do Hamas lutam contra Israel há mais de três meses. Anteriormente, os Estados Unidos negaram relatos de rebeldes iemenitas de que teriam lançado novos ataques no domingo contra alvos rebeldes no Iêmen.

Os veículos de comunicação huthis disseram que os ataques americanos e britânicos atingiram Hodeida, controlada pelos rebeldes, mas um funcionário da defesa dos Estados Unidos que falou sob condição de anonimato disse: “Hoje não houve nenhum ataque americano, ou da coalizão”.

Na sexta-feira, as forças americanas e britânicos afirmaram que alcançaram dezenas de alvos rebeldes em todo o Iêmen, o que aumenta o temor de que a guerra de Israel contra os militantes palestinos do Hamas possa envolver a região.

Na noite de sexta-feira, o Exército americano informou que havia lançado um ataque de “seguimento” contra um radar huthi, após um bombardeio inicial mais cedo nesse mesmo dia contra instalações militares rebeldes.

Em torno de 12% do comércio mundial passa normalmente pelo Estreito de Bab el-Mandeb, a entrada para o Mar Vermelho entre o sudoeste do Iêmen e o Djibuti, mas os ataques rebeldes afetaram os fluxos comerciais.

No mês passado, Washington anunciou uma iniciativa de segurança marítima, a Operação “Guardião da Prosperidade”, para proteger o tráfego marítimo na área. Os huthis continuaram os ataques, apesar de várias advertências.

