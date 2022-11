EUA: Deputado estadual morto é reeleito na Pensilvânia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2022 - 16:53 Compartilhe

O deputado estadual democrata Tony DeLuca foi reeleito com 82% dos votos na Pensilvânia (EUA) durante as eleições de meio de mandato na terça-feira (8). Contudo o parlamentar morreu aos 85 anos, em outubro deste ano, por causa de um linfoma, câncer do sistema linfático. As informações são do portal The Washington Times.

Tony era considerado o representante democrata mais antigo do estado da Pensilvânia, por representar o distrito de Allegheny County durante 39 anos seguidos.

As autoridades locais informaram que, após a morte de Tony, já era tarde demais para retirar o seu nome da votação no distrito. Por conta disso, ele venceu a candidata do Partido Verde Zarah Livingston.

Agora uma eleição especial será realizada para que os eleitores decidam quem ocupará o seu lugar na Assembleia da Pensilvânia.

“Embora estejamos incrivelmente tristes com a perda do deputado Tony DeLuca, estamos orgulhosos de ver que os eleitores continuaram a mostrar sua confiança nele e seu compromisso com os valores democratas, reelegendo-o postumamente”, publicou no Twitter um grupo de parlamentares democratas.

