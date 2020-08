EUA: Departamento de Comércio sugere regras para reforçar leis antidumping

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou propostas sobre regras para reforçar as leis antidumping do país e evitar meios de burlar essas restrições. Em comunicado sobre o tema, o secretário de Comércio, Wilbur Ross, vê a proposição como parte do compromisso do presidente Donald Trump para combater injustiças no comércio.

O governo americano diz que as regras, publicadas no Federal Register, o Diário Oficial federal dos EUA, incluem cronogramas e procedimentos específicos para a imposição de tarifas quando forem descobertas estratégias para burlar as leis antidumping, bem como regras para conduzir essas investigações pelo Departamento do Comércio.

A nota diz que as normas divulgadas podem agora ser alvos de comentários. Depois disso, o governo americano afirma que emitirá as diretrizes finais sobre o assunto.

Veja também