EUA define os 12 jogadores de seu ‘Dream Team’ olímpico

A seleção de basquete dos Estados Unidos definiu os 12 integrantes da equipe com a qual lutará pelo quinto ouro olímpico consecutivo nos Jogos de Paris-2024, segundo noticiou nesta terça-feira (16) a mídia norte-americana.

A seleção mistura astros veteranos da NBA que manifestaram vontade de competir em Paris, como LeBron James (Lakers) e Stephen Curry (Warriors), com jovens como Jayson Tatum (Celtics) e Anthony Edwards (Timberwolves), segundo o Rede ESPN e mídia digital The Athletic citando fontes anônimas.

A lista, que não foi anunciada oficialmente pela federação (USA Basketball), também inclui Joel Embiid (Sixers), atual MVP da NBA, que optou por representar o ‘Team USA’ em vez de seu país natal, Camarões.

Nesta terça-feira, os dirigentes do basquete dos Estados Unidos aprovaram Kawhi Leonard (Clippers) para preencher a última vaga disponível, observou a ESPN.

Os demais integrantes da lista seriam os armadores Tyrese Haliburton (Pacers) e Jrue Holiday (Celtics); os alas Devin Booker (Suns) e Kevin Durant (Suns) e os pivôs Anthony Davis (Lakers) e Bam Adebayo (Heat).

Segundo a rede, o diretor geral da USA Basketball, Grant Hill, se reuniu nos últimos dias com a maioria dos 12 jogadores convidados para o time.

Esta nova versão do ‘Dream Team’, que será comandado por Steve Kerr (Warriors), terá a missão de restaurar o orgulho americano após o fiasco vivido em setembro no Mundial das Filipinas, Indonésia e Japão, onde perderam nas semifinais para Alemanha (que depois se sagraria campeã) e acabou ficando de fora do pódio.

O torneio olímpico de basquete será realizado de 27 de julho a 10 de agosto, com uma fase de grupos em Lille seguida pela fase final na Arena Bercy, em Paris.

