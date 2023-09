EUA decidem fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 24/09/2023 - 13:31 Compartilhe

Biden informou a Zelenski que enviará o modelo ATACMS, que atinge alvos a 300 km, muito além da frente de batalha, segundo mídia. Objetivo é atacar centros de comando, defesas áreas e linhas de suprimento da Rússia.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Washington fornecerá a Kiev mísseis de longo alcance do tipo ATACMS.

A informação foi relatada pela emissora NBC News, citando três autoridades americanas e um funcionário do Congresso, e pelo jornal britânico Financial Times.

Kiev vinha há meses pedindo ao governo Biden que fornecesse os mísseis ATACMS para atacar e interromper linhas de suprimentos, bases aéreas e redes ferroviárias no território ucraniano ocupado pela Rússia.

A Ucrânia queria centenas de ATACMS, inclusive os dotados de uma única ogiva explosiva, mas a Casa Branca vinha resistindo – em parte por receio de que fornecer essa arma poderia escalar o conflito, mas também por preocupações do Pentágono de que elas fariam falta para as necessidades de defesa dos Estados Unidos.

O que são os mísseis ATACMS

Esse míssil pode atingir alvos a até 300 quilômetros de distância, e são projetados para "ataques profundos às forças inimigas", segundo o Exército dos EUA. Eles podem ser usados para atacar centros de comando e controle, defesas aéreas e locais de logística bem além da linha de frente.

Segundo o Financial Times, inicialmente serão enviados a Kiev poucos ATACMS, e equipados com bombas de fragmentação, e não com uma única ogiva explosiva.

A decisão pelo uso das bombas de fragmentação, um armamento controverso e banido por 111 países, teria tido mais apoio no Pentágono pois não reduziria os estoques americanos de mísseis do tipo com ogivas unitárias.

Até agora, a Ucrânia vem usando mísseis de curto alcance dos EUA, os Himars, e mísseis de longo alcance produzidos pelo Reino Unido e pela França, o Storm Shadow – que foi usado na sexta-feira (22/09) para atacar o edifício-sede da frota marítima russa do Mar Negro, na Crimeia.

Os ATACMS podem ser disparados da terra, a partir dos mesmos lançadores Himars já usados pela Ucrânia, enquanto que o Storm Shadow precisa ser disparado do ar, a partir de caças ucranianos.

Casa Branca não comenta

A Casa Branca não divulgou nenhuma decisão sobre o ATACMS quando Zelenski visitou Washington na quinta-feira para conversar com Biden, e isso também não constava do anúncio do novo pacote de ajuda militar de 325 milhões de dólares para Kiev.

A Casa Branca e o Pentágono não quiseram comentar a reportagem da NBC. O Pentágono também se recusou a dizer se alguma promessa sobre o ATACMS foi feita a Zelenski durante suas reuniões na quinta-feira no Pentágono.

Em Ottawa, Zelenski não respondeu diretamente quando perguntado sobre a reportagem da NBC, mas observou que os Estados Unidos eram o maior fornecedor individual de armamentos para a Ucrânia.

"Estamos discutindo todos os diferentes tipos de armas – armas de longo alcance e artilharia, projéteis de artilharia com calibre de 155 mm e sistemas de defesa aérea", disse em uma coletiva de imprensa durante uma visita oficial ao Canadá.

Biden garantiu publicamente a Zelenski na quinta-feira que o forte apoio dos EUA à sua guerra para repelir os invasores russos será mantido, apesar da oposição de alguns legisladores republicanos ao envio de mais ajuda.

