EUA dá mais tempo ao Iraque para cumprir sanções energéticas contra Irã

Os Estados Unidos deram 45 dias ao governo do Iraque para que interrompa a compra de energia do Irã, no âmbito das sanções americanas contra a República Islâmica – informou uma autoridade iraquiana à AFP nesta quarta-feira (12).

Depois de se retirar do tratado sobre o programa nuclear iraniano, os Estados Unidos voltaram a aplicar no final de 2018 sanções contra seu setor energético.

Desde então, Washington concedeu várias isenções ao Iraque, que depende em grande parte do gás e da eletricidade provenientes do país vizinho.

“Desta vez, a extensão da isenção é de apenas 45 dias e é acompanhada por condições estritas”, explicou a autoridade iraquiana à AFP.

Os Estados Unidos e o Iraque ainda estão negociando essas condições, acrescentou.

Washington espera que uma menor dependência iraquiana da energia do Irã resulte em contratos com empresas americanas.

Atualmente, o Iraque compra 28 milhões de metros cúbicos de gás por dia e 1.400 megawatts (MW) de eletricidade de seu vizinho.

Essas compras são cruciais, porque o Iraque produz apenas cerca de 16.000 MW, longe de uma demanda estimada de 24.000 MW durante o ano, e 30.000 MW, no verão.

O Iraque também sofre com a deterioração de sua infraestrutura. Segundo o Instituto de Energia do Iraque, entre 30% e 50% da energia é perdida durante o transporte.