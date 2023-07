EUA: crescimento estável e inflação moderada aumentam as chances de ex

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 14:07 Compartilhe

As expansões econômicas não morrem de velhice, gostam de dizer os economistas; elas são assassinadas pelo Federal Reserve.

Não é de admirar, então, que como o Fed elevou as taxas de juros em 5,25 pontos porcentuais desde o início do ano passado, incluindo 0,25 pontos-base na quarta-feira, 26, os analistas previram que uma recessão era iminente.

Mas adiaram a data de início da recessão, já que o crescimento permanece estável. A economia cresceu 2,4% no segundo trimestre, informou o Departamento do Comércio nesta quinta-feira, 27, acima do esperado.

Na verdade, em certo aspecto, uma recessão nos próximos seis meses seria incomum. Isso significaria que a atual expansão, iniciada em abril de 2020, terá durado apenas quatro anos. O que é menos da metade da média de 8,6 anos das quatro expansões anteriores, desde 1982.

Isso mostra o que está em jogo no ato de equilíbrio atual do Fed. Ele espera que as taxas tenham subido o suficiente para reduzir a inflação, mas não o suficiente para levar a economia à contração – o chamado pouso suave. Com base nos padrões históricos, um pouso suave significaria mais quatro ou cinco anos antes da próxima recessão.

O Fed nunca conseguiu uma aterrissagem suave quando a inflação estava tão acima de sua meta e o mercado de trabalho estava superaquecido.

Ainda assim, há um argumento plausível desta vez. No passado, a inflação era geralmente causada pelo excesso de demanda. Desta vez, um culpado maior é o fornecimento interrompido – de mercadorias, transporte, commodities, mão de obra – após a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O abastecimento está voltando. As montagens de automóveis, anteriormente retidas pela escassez de semicondutores, aumentaram acentuadamente neste ano. A demanda robusta por trabalhadores foi atendida por um aumento na oferta: a parcela da população com idade entre 25 e 54 anos trabalhando ou procurando trabalho – a taxa de participação – agora é maior do que antes da recessão.

E apesar dos mercados de trabalho apertados, uma espiral de preços salariais ainda não é aparente. Ao contrário de antes de 1981, as expectativas de inflação de longo prazo do público são estáveis, em torno de 2% a 3%.

Do lado negativo, os fatores estruturais que restringiram os custos nas últimas décadas foram revertidos: graças às tensões geopolíticas e ao protecionismo, a globalização retrocedeu e o envelhecimento da população minou o crescimento da força de trabalho. Talvez a inteligência artificial sobrecarregue a produtividade, mas por enquanto isso é puramente hipotético.

Essas forças significam que, mesmo que o Fed reduza a inflação sem matar a economia no próximo ano, não é garantia que a suspensão da execução perdure.

