EUA: crédito ao consumidor avança US$ 35,3 bi em maio; previsão US$ 18,3 bi

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos cresceu US$ 35,3 bilhões em maio ante o mês anterior, informou nesta quinta-feira, 8, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado representa um avanço anualizado de 10%, após ajustes, segundo comunicado da instituição. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam US$ 18,3 bilhões.

O Fed informou ainda que o crescimento do crédito no mês de abril frente a março foi de US$ 20,0 bilhões, mostrou uma revisão, de US$ 18,6 bilhões antes informados.

* Com informações da Dow Jones Newswires

