EUA: CPI e núcleo sobem 0,2% em setembro ante agosto, em linha com expectativas

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho. O resultado coincidiu com a mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O núcleo do indicador, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, também aumentou 0,2% na comparação mensal do mês passado. A projeção neste caso era igual ao do CPI cheio, de alta de 0,2%. Em relação a setembro de 2019, o CPI avançou 1,4% e seu núcleo subiu 1,7% no mês. As duas leituras vieram em linha com as previsões do mercado. (Com informações da Dow Jones Newswires).

