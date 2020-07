++ EUA consultaram aliados sobre retirada, diz Otan ++

BRUXELAS, 29 JUL (ANSA) – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que os Estados Unidos “consultaram todos os aliados” do bloco sobre a retirada de quase 12 mil soldados da Alemanha e a realocação de metade deles na Itália e na Bélgica.

“O anúncio de hoje sobre os soldados na Europa reforça o compromisso contínuo dos Estados Unidos para com a Otan e com a segurança europeia. Paz e segurança na Europa são importantes para a segurança e a prosperidade da América do Norte, e enquanto enfrentamos um mundo mais imprevisível, estamos mais fortes e mais seguros quando estamos juntos”, ressaltou Stoltenberg em nota oficial. (ANSA).

