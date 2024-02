EUA consideram lançar ajuda aérea em Gaza

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/02/2024 - 1:55 Para compartilhar:

O governo dos EUA está considerando lançar ajuda aérea de aviões militares dos EUA na Faixa de Gaza, à medida que as entregas terrestres se tornam cada vez mais difíceis, disse uma autoridade americana na quarta-feira (28).

O site de notícias Axios, que primeiro informou que os EUA estavam a considerar lançamentos aéreos, citou autoridades norte-americanas que reconheceram que tal acção não seria particularmente eficaz e que quaisquer grandes quantidades de ajuda só podem ser transportadas por terra.

“A situação é muito ruim. Não conseguimos obter ajuda suficiente por camião, por isso precisamos de medidas desesperadas, como lançamentos aéreos”, disse um responsável dos EUA.

Também na quarta-feira, um ministro canadense disse que Ottawa estava trabalhando para enviar ajuda humanitária para Gaza o mais rápido possível, enquanto explora novas opções para entregar ajuda.

O ministro canadense do Desenvolvimento Internacional, Ahmed Hussen, disse que o fornecimento de lançamentos aéreos em parceria com países da região com ideias semelhantes, como a Jordânia, estava sobre a mesa. A Jordânia e outras nações estrangeiras já lançaram suprimentos aéreos sobre o sul de Gaza.

Hussen disse na semana passada que a prestação de ajuda não chega nem perto do que é necessário e que um tedioso processo de inspecção estava a abrandar o movimento dos fornecimentos trazidos por camião. Ele fez os comentários após uma viagem à fronteira de Rafah, a única forma de entrar ou sair de Gaza desde que a guerra Israel-Hamas foi desencadeada pelas atrocidades cometidas pelo grupo terrorista em 7 de outubro, nas quais cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 253 feitas reféns.

Os comentários sobre possíveis lançamentos aéreos dos EUA e do Canadá foram feitos depois que autoridades israelenses disseram que comboios de ajuda transportando alimentos chegaram ao norte de Gaza esta semana, a primeira grande entrega em um mês para a área devastada e isolada, onde a ONU alertou sobre o agravamento da fome entre centenas de milhares de pessoas. Palestinos que não fugiram para o sul em meio aos combates.

Um comboio de 31 caminhões transportando alimentos entrou no norte de Gaza na quarta-feira, disse o escritório militar israelense que supervisiona os assuntos civis palestinos. O escritório, conhecido pela sigla COGAT, disse que quase 20 outros caminhões entraram no norte na segunda e terça-feira. Imagens da Associated Press mostraram pessoas carregando sacos de farinha do local de distribuição.

Não ficou imediatamente claro quem realizou as entregas. A ONU não esteve envolvida, disse um porta-voz do escritório de coordenação humanitária da ONU, Eri Keneko.

Até domingo, a ONU não conseguia entregar alimentos ao norte de Gaza desde 23 de janeiro, segundo Philippe Lazzarini, chefe da UNRWA, a agência da ONU para refugiados palestinos que liderou o esforço de ajuda durante a guerra. Em 18 de Fevereiro, o Programa Alimentar Mundial tentou uma entrega para o norte pela primeira vez em três semanas, mas grande parte da carga do comboio foi levada no caminho por palestinianos desesperados, e só foi capaz de distribuir uma pequena quantidade no norte. Dois dias depois, o PAM anunciou que iria suspender as entregas ao norte devido ao caos.

Desde o lançamento da sua campanha contra o Hamas em resposta ao ataque de 7 de Outubro, Israel proibiu a entrada de alimentos, água, medicamentos e outros fornecimentos, excepto uma pequena quantidade de ajuda que entra no sul do Egipto na passagem de Rafah e na passagem de Kerem Shalom de Israel. Apesar dos apelos internacionais para permitir mais ajuda, o número de camiões de abastecimento que entraram caiu drasticamente nas últimas semanas.

O COGAT disse na quarta-feira que Israel não impõe limites à quantidade de ajuda que entra. Israel culpou as agências da ONU pelo gargalo, dizendo que centenas de caminhões estão esperando no lado palestino de Kerem Shalom para que trabalhadores humanitários os recolham.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, respondeu na quarta-feira, dizendo que os grandes camiões que entram em Gaza têm de ser descarregados e recarregados em camiões palestinianos mais pequenos, mas não há suficientes e há falta de segurança para distribuir ajuda em Gaza. A polícia dirigida pelo Hamas em Gaza parou de proteger os comboios depois dos ataques israelenses contra eles perto da passagem. Há também “coordenação insuficiente” de Israel em matéria de segurança e resolução de conflitos, o que, segundo a ONU, coloca em risco a vida do pessoal e de outros trabalhadores humanitários.

“É por isso que pedimos repetidamente um cessar-fogo humanitário”, disse ele. A ONU apelou a Israel para abrir passagens no norte para ajudar nas entregas e garantir corredores seguros para os comboios.

Além de culpar a ONU pela queda nas entregas de ajuda, Israel apelou ao desmantelamento da UNRWA e à sua substituição por outra entidade depois de fornecer provas de que funcionários da UNRWA participaram nos ataques de 7 de Outubro, de que o Hamas utilizou as instalações da organização da ONU para para fins terroristas e em meio a alegações de que vários trabalhadores da organização estão ligados ao Hamas.

Dentro de Gaza, residentes desesperados pararam comboios para apreender ajuda de camiões, enquanto imagens mostravam homens armados, que se acredita serem membros do Hamas, a roubar camiões que transportavam ajuda humanitária do Egipto.

Israel também afirma há muito tempo que o Hamas armazenava suprimentos e os mantinha longe de civis cada vez mais desesperados.





