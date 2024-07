EUA considera impor novas sanções à Venezuela

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 30/07/2024 - 13:32 Para compartilhar:

HOUSTON/WASHINGTON (Reuters) – Os Estados Unidos estão considerando novas sanções à Venezuela depois dos resultados contestados da eleição presidencial do país, com medidas a serem impostas se o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não cumprir com as demandas de Washington por maior transparência na apuração dos votos, disseram pessoas familiarizadas com as discussões nesta terça-feira.

As opções podem incluir sanções individuais ou proibições de autoridades venezuelanas viajarem aos EUA, incluindo aquelas ligadas à eleição. As medidas podem posteriormente escalar para outros tipos de sanções se for necessário, disseram as fontes.

(Reportagem de Marianna Parraga, em Houston, e Matt Spetalnick, em Washington)