Um funcionário do alto escalão da Casa Branca disse neste sábado (7) que é “muito cedo para dizer” se o Irã, arqui-inimigo de Israel, está “diretamente envolvido” no ataque do grupo palestino Hamas.

No entanto, “não há dúvida de que o Hamas é financiado, equipado e armado pelo Irã e outros”, acrescentou a fonte, em um momento em que o conflito se agrava, atingindo seu ponto mais sangrento em décadas.

