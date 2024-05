EUA: Conselho de Supervisão identifica vulnerabilidades em setor de hipotecas não bancárias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 21:43 Para compartilhar:

O Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira (Conselho) divulgou hoje o seu Relatório sobre Serviços Hipotecários Não Bancários. A publicação identifica certas vulnerabilidades importantes que podem prejudicar a capacidade dos gestores de desempenharem estas funções críticas e descreve como essas vulnerabilidades podem amplificar os choques no mercado hipotecário e representar riscos para a estabilidade financeira.

O relatório inclui as recomendações do conselho para aumentar a resiliência do setor de serviços hipotecários não bancários, recorrendo às autoridades existentes dos reguladores estaduais e federais e também incentivando o Congresso a agir para abordar os riscos identificados.

“O setor de serviços hipotecários não bancários desempenha um papel importante na nossa economia, e o Conselho produziu uma análise abrangente dos riscos no setor e está fazendo recomendações concretas para proteger a estabilidade financeira dos EUA”, afirma a secretária do Tesouro, Janet Yellen. “Precisamos de mais medidas para promover operações seguras e sólidas, enfrentar os riscos de liquidez e permitir a continuidade das operações de serviço quando um prestador de serviços falha. Fazer avançar as recomendações do Conselho é crucial para proteger os mutuários e evitar perturbações na atividade econômica”, conclui.