EUA confisca domínios de internet supostamente usados por hackers russos

(Arquivo) Os Estados Unidos anunciaram a apreensão de 41 domínios de internet supostamente usados por agentes da inteligência russa para tentar acessar computadores e contas de e-mail do Pentágono, do Departamento de Estado e de funcionários de outros órgãos do governo - AFP/Arquivos