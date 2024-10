Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2024 - 18:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 4 OUT (ANSA) – O comando militar responsável pelas forças norte-americanas no Oriente Médio confirmou nesta sexta-feira (4) que o país realizou ataques contra 15 alvos em áreas do Iêmen controladas pelos rebeldes Houthi. (ANSA).