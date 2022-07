EUA confirmam mais US$ 400 milhões em ajuda militar à Ucrânia

WASHINGTON, 9 JUL (ANSA) – O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou na noite desta sexta-feira (8) o envio de um pacote de ajuda militar de US$ 400 milhões à Ucrânia.

A remessa inclui quatro lança-foguetes Himars, cerca de mil tiros de artilharia de 155 milímetros e de grande precisão, além de três veículos táticos, sistemas de radar, peças de substituição e outros equipamentos.

Desde o início do governo de Joe Biden, os EUA já forneceram US$ 8 bilhões em assistência de defesa à Ucrânia, sendo US$ 2,2 bilhões nas últimas três semanas.

A Ucrânia cobra o envio de mais armas pelo Ocidente para fazer frente à invasão promovida pela Rússia, que já conquistou as províncias de Kherson, no sul, e Lugansk, no leste, e agora avança em Donetsk.

Já Moscou afirma que o apoio militar a Kiev serve apenas para prolongar a guerra e afastar a perspectiva de paz. (ANSA).