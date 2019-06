EUA confirmam favoritismo e vencem Suécia por 2 a 0

Em um confronto entre equipes já classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, os Estados Unidos venceram a Suécia por 2 a 0. Com a vitória obtida no estádio Océane, em Le Havre, as norte-americanas garantiram a primeira posição do grupo F da competição.

A equipe dos EUA, que marcou 16 gols nos dois primeiros jogos do Mundial, não demorou a mostrar o seu poderio ofensivo. Aos 2 minutos de jogo Rapinoe cobrou escanteio rasteiro, a defesa da Suécia não conseguiu afastar a bola, e Horan finalizou de dentro da pequena área para abrir o marcador.

As tricampeães mundiais continuaram melhores no jogo, dando poucas oportunidades para as suecas, mas o segundo gol só foi marcado no segundo tempo.

Aos 4 minutos da etapa final, Heath recebeu na grande área e chutou para o gol. A bola desviou em Andersson e encobriu a goleira Lindahl. O segundo gol dos EUA no jogo, que chegaram a 18 gols em 3 jogos pela primeira fase do Mundial.

Como primeiras colocadas do grupo, as norte-americanas pegarão nas oitavas a Espanha, enquanto as suecas terão pela frente o Canadá.

Após os resultados desta quinta (20) ficou definido que o Brasil enfrentará a França, pelas oitavas de final, no próximo domingo às 16h (horário de Brasília) no estádio Océane, em Le Havre.

Ficha técnica:

SUÉCIA 0 X 2 ESTADOS UNIDOS

Competição: Mundial Feminino (3ª rodada – Grupo F)

Local: Le Havre, França.

Juíza: Anastasia Pustovoytova (Rússia).

Suécia: Lindahl; Bjorn, Ilestedt, Sembrant e Andersson; Jajobsson, Zigiotti, Asllani (Hurtig), Seger (Glas) e Schough (Rolfo); Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson.

EUA: Naeher; O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn e Dunn; Mewis, Lavelle (Press) e Horan; Heath, Morgan (Carli Lloyd) e Rapinoe (Pugh). Técnico: Jill Ellis.

Gols: No 1º tempo: Horan (2). No 2º tempo: Andersson (4, contra).

