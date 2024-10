EUA confirmam envio de poderoso sistema antimísseis a Israel

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 13/10/2024 - 17:31 Para compartilhar:

Biden diz que objetivo é reforçar defesa israelense após ataques do Irã. Regime iraniano alerta para riscos a soldados americanos em Israel. Ataque de drones do Hezbollah fere dezenas em cidade israelense.O Pentágono confirmou neste domingo (13/10) que os Estados Unidos enviarão a Israel um sistema avançado antimísseis e uma equipe de militares para operá-lo.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o objetivo do envio do chamado Terminal de Defesa Aérea de Altitude Elevada (THAAD) é "defender Israel", após o país se tornar alvo de ataques de mísseis do Irã. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, autorizou o envio do sistema antimísseis sob a orientação de Biden.

A entrega do THAAD arrisca inflamar ainda mais o conflito no Oriente Médio, apesar dos esforços diplomáticos para evitar uma guerra total.

O Irã alertou os EUA para deixarem suas forcas fora de Israel. Em postagem neste domingo na rede social X, o Ministro do Exterior, Abbas Araghchi, disse que havia analisado relatórios anteriores de que os EUA cogitavam o envio do sistema.

Araghchi advertiu que os Estados Unidos estavam colocando as vidas de seus soldados "em risco, ao enviá-los para operar sistemas de mísseis dos EUA em Israel". "Embora tenhamos feito esforços tremendos nos últimos dias para conter uma guerra total em nossa região, digo claramente que não temos linhas vermelhas na defesa de nosso povo e nossos interesses", escreveu o ministro.

O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, disse que o THAAD deve reforçar o sistema integrado de defesa aérea de Israel, e que o envio "é parte dos ajustes mais amplos que os militares dos EUA fizeram nos últimos meses, para apoiar a defesa de Israel e proteger os americanos de ataques do Irã e de milícias aliadas".

Presença americana em Israel

Em 1º de outubro, o Irã lançou um ataque de mísseis e drones contra Israel em retaliação à morte do líder do Hezbollah Hassan Nasrallah e de outros membros da organização apoiada por Teerã. A maioria dos mais de 180 projéteis iranianos foi interceptada pelo sistema de defesa antiaérea israelense, mas alguns mísseis conseguiram atravessar.

Não é incomum que os EUA mantenham um contingente militar em Israel, seu maior aliado no Oriente Médio, que costuma receber um número reduzido de tropas americanas para a realização de treinamentos de rotina e exercícios militares.

Segundo documentos do Congresso americano, os EUA possuem sete sistemas THAAD. Cada unidade consiste em seis caminhões equipados com lançadores, 48 interceptadores de mísseis e equipamentos de radar, além de 95 soldados para operar o sistema.

O THAAD é capaz de defender uma ampla região e atingir alvos a distância de entre 150 e 200 quilômetros.

Drones do Hezbollah ferem dezenas em Israel

Equipes de resgate israelenses disseram que um ataque de drones neste domingo à cidade de Binyamina, na região central de Israel, deixaram ao menos 67 feridos. O Hezbollah assumiu a autoria do ataque, um dos mais graves a atingir o território israelenses desde o agravamento das tensões na região, há um ano.

É raro um ataque desse tipo atingir um número tão alto de vítimas em Israel, em razão do avançado sistema de defesa antiaérea do país. Segundo a imprensa israelense, dois drones foram lançados a partir do Líbano, sendo que apenas um deles foi abatido. Não foi esclarecido se as vítimas eram civis ou militares.

Em comunicado, o Hezbollah disse que o ataque de drones, que tinha como alvo um campo de treinamento israelense, ocorreu em retaliação a dois bombardeios de Israel em Beirute que mataram 22 pessoas.

Ao menos 2.225 pessoas morreram no Líbano desde o início do conflito entre o grupo xiita e Israel, sendo que, desde setembro, foram mais de 1.400 mortes, de acordo com o Ministério libanês da Saúde. Do lado israelense, ao menos 54 pessoas morreram. Quase a metade destes eram soldados.

rc (Reuters, AP)