EUA condenam exclusão de observação europeia em eleições na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/05/2024 - 19:59 Para compartilhar:

Os Estados Unidos condenaram nesta quinta-feira (30) a decisão da Venezuela de retirar o convite à União Europeia (UE) para observar suas eleições presidenciais de 28 de julho, e pediram que o país reconsidere a medida.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que “os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão” anunciada pela autoridade eleitoral. “Essa ação vai de encontro aos compromissos assumidos em Barbados em 2023 para apoiar a integridade do processo eleitoral”, criticou, referindo-se ao acordo assinado pelo governo e a oposição da Venezuela com a mediação da Noruega.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), de linha governista, anunciou nesta semana sua decisão de excluir a observação europeia, depois que o bloco ratificou sanções individuais contra cerca de 50 funcionários chavistas e suspendeu temporariamente a do presidente desse órgão, Elvis Amoroso.

“Seguiremos trabalhando com a comunidade internacional para apoiar os desejos do povo venezuelano de uma Venezuela mais democrática, estável e próspera”, disse Matthew Miller.

Além da UE, o CNE convidou o Centro Carter, o Brics e a União Africana para observar as eleições na Venezuela.

lb-jt/cjc-lb