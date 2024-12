EUA condena ataque a canal de água em Kosovo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/12/2024 - 15:29 Para compartilhar:

Os Estados Unidos condenaram neste domingo (1º) um ataque a um canal de água crucial em Kosovo e declararam que apoiam “os esforços para encontrar e punir os responsáveis”.

“Condenamos o ataque de 29 de novembro contra [a infraestrutura de] abastecimento de água” em Kosovo, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, no X. “Apoiamos os esforços para encontrar e punir os responsáveis”, acrescentou.

Na noite de sexta-feira, ocorreu uma explosão no canal Ibar-Lepenac, que fornece água para centenas de milhares de habitantes do norte de Kosovo e para uma parte da capital, Pristina. A água também é essencial para os sistemas de resfriamento de duas usinas elétricas que, se parassem de funcionar, deixariam todo o país no escuro.

Na madrugada de sábado, o abastecimento de água foi restabelecido, e o incidente não impactou a produção de eletricidade, mas perturbou o fornecimento de água potável.

O governo de Kosovo denunciou “o pior ataque contra suas infraestruturas” desde o fim da guerra contra a Sérvia (1998-1999).

“A Sérvia é a única entidade com capacidade, meios e interesse para cometer esses atos”, acusou no sábado o primeiro-ministro Albin Kurti.

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, denunciou neste domingo um “ataque híbrido” contra a Sérvia e negou qualquer envolvimento de seu país na explosão ocorrida em Kosovo.

“Ontem, uma tentativa de ataque híbrido, grande e feroz, ocorreu contra o nosso país”, declarou Vucic em uma coletiva de imprensa, afirmando que a Sérvia não tem “nenhuma relação” com a explosão no canal e que a polícia sérvia está conduzindo sua própria investigação.

Os ataques híbridos consistem na mobilização de meios militares como ciberataques, desinformação ou sabotagem em tempos de paz.

Belgrado e Pristina mantêm relações difíceis desde o fim da guerra, com frequentes aumentos de tensão, especialmente no norte de Kosovo.

aha/dw/mr/llu/am