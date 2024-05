EUA condena aprovação na Geórgia de lei sobre ‘influência estrangeira’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/05/2024 - 14:57 Para compartilhar:

Os Estados Unidos condenaram, nesta terça-feira (28), a adoção na Geórgia de uma polêmica lei sobre “influência estrangeira” que visa organizações não governamentais e veículos de mídia, depois de superar o veto da presidente pró-Ocidente, Salomé Zurabichvili.

“O Parlamento georgiano votou pelo levantamento do veto imposto pela presidente a um projeto de lei antidemocrático sobre a influência estrangeira que não está em conformidade com os regulamentos europeus e que agora se torna lei. Os Estados Unidos condenam esta decisão”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, à imprensa.

