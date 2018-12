EUA: Conagra vende marca de óleos Wesson para canadense Richardson International

São Paulo, 18 – A empresa de alimentos Conagra Brands, dos Estados Unidos, fechou acordo para vender a marca de óleos comestíveis Wesson para a canadense Richardson International. Segundo a Conagra, o negócio deve ser concluído até o fim do primeiro trimestre de 2019. O acordo inclui todos os ativos relacionados exclusivamente à marca Wesson, como uma unidade em Memphis, Tennessee. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Em março deste ano, a J.M. Smucker anunciou que estava desistindo da aquisição da Wesson, após a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) ter entrado com uma queixa administrativa contestando o negócio. Em maio do ano passado, a Conagra anunciou que tinha fechado acordo para vender a Wesson para a Smucker por US$ 285 milhões. Segundo a FTC, a combinação da Wesson com a Crisco, marca de óleos comestíveis da Smucker, permitiria à companhia elevar os preços de produtos das duas marcas e controlar 70% do mercado.