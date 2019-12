EUA: Comitê Judiciário da Câmara pode votar impeachment de Trump esta semana

O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pode votar ainda nesta semana o processo de impeachment do presidente Donald Trump, disse hoje o presidente do comitê, sugerindo que está preparado para avançar sem o apoio republicano.

Os democratas na Câmara dos Deputados estão deliberando sobre se devem focar as acusações na campanha de pressão de Trump sobre a Ucrânia ou se devem adotar uma lista mais ampla de acusações. Amanhã, 09, o Comitê Judiciário ouvirá de seus advogados e de outros comitês posicionamentos sobre os fundamentos constitucionais do impeachment e as evidências reunidas contra Trump.

O deputado Jerrold Nadler, do Partido Democrata e presidente do comitê, disse que oo seu partido construiu um caso “sólido” contra Trump e se moverão rapidamente para redigir as bases do impeachment.

“Meu objetivo é fazê-lo o mais rápido possível, mas da maneira mais justa”, disse Nadler em entrevista à rede CNN. “Se partirmos para o impeachment, será pelos motivos adequados e urgentes para defender nossa república.” Sobre os Republicanos, ele disse: “Cabe a eles decidir se querem ser patriotas ou partidários”.

Os republicanos respondem que as ações do presidente não dão base ao impeachment, e que os democratas estão envolvidos em um esforço partidário para tirar Trump do cargo. “Tudo isso se resume a uma coisa”, disse à CNN o deputado Mark Meadows, principal aliado do presidente. “Os democratas estão analisando um impeachment partidário do presidente dos Estados Unidos”. Fonte: Dow Jones Newswires.