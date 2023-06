EUA cogitam novas restrições às exportações de chips de IA para a China

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 21:46 Compartilhe

O governo dos EUA está considerando novas restrições às exportações de chips de inteligência artificial (IA) para a China, à medida que aumentam as preocupações com o poder da tecnologia nas mãos de rivais dos norte-americanos, segundo pessoas familiarizadas com a situação.

O Departamento de Comércio dos EUA pode agir já no início de julho para interromper as remessas de chips feitos pela Nvidia e outros fabricantes de chips para clientes na China e outros países preocupantes sem primeiro obter uma licença, disseram as pessoas.

A ação seria parte das regras finais que codificam e expandem as medidas de controle de exportação anunciadas em outubro passado, disseram algumas das pessoas. O Departamento de Comércio não respondeu a um pedido de comentário.

