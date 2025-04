EUA: cobra despenca do teto de restaurante e cai dentro de bebida de cliente

Uma cobra caiu do teto e parou dentro da bebida de uma cliente do Patron Mexican Restaurant and Cantina – um restaurante do Condado de Henrico, na Virgínia, Estados Unidos.

Carletta Andrews conta que estava com o marido quando notou algo estranho em sua margarita, assustando-se ao perceber o réptil.

“Me inclinei para tomar um gole e notei que algo me atingiu na testa. Quando me virei, vi a cobra na minha margarita. Ela começou a se enrolar no meu canudo. Saí tremendo, traumatizada.”, contou ela à emissora local 8News.

A mulher repercutiu nas redes sociais ao compartilhar a foto do animal. Carletta decidiu deixar o local logo após o ocorrido e não escondeu a preocupação: “Precauções ou não, espero que algo seja feito”.

O local do incidente já havia sido apontado pelo Departamento de Saúde da Virgínia em dezembro de 2024 como núcleo de mofo, vazamentos e azulejos rachados, além de placas de teto ausentes na área de serviço. O dono do restaurante afirma que a cobra pode ter entrado pelo ar condicionado e disse não possuir medidas para evitar outros casos como esse.