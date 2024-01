EUA classifica novamente rebeldes huthis como entidade ‘terrorista’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/01/2024 - 23:44 Para compartilhar:

Os Estados Unidos vão classificar novamente os rebeldes huthis do Iêmen como “entidade terrorista global especialmente designada” após os ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, relataram os meios de comunicação americanos nesta terça-feira (16).

O anúncio, que deve ocorrer na quarta-feira, surge no momento em que o Exército americano realizou nesta terça ataques contra quatro mísseis dos rebeldes huthis que representavam uma “ameaça iminente” para os navios mercantes e militares, segundo um funcionário americano.

Esta é a terceira operação em menos de uma semana pelos Estados Unidos contra os huthis, que alegam atacar a partir do país mais pobre da Península Arábica em solidariedade aos palestinos de Gaza, território bombardeado e sitiado por Israel.

De acordo com o Comando Militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom), os rebeldes atacaram nesta terça-feira outra embarcação comercial.

Na semana passada, os ataques liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido atingiram 30 locais no Iêmen. As forças americanas também atacaram radares e infraestruturas de drones e mísseis, levando a temores de uma escalada no conflito.

No mês passado, os Estados Unidos deslocaram uma força naval internacional para proteger os navios no Mar Vermelho, uma rota comercial crucial que representa 12% do comércio mundial.

“Não estamos procurando um conflito regional”, afirmou nesta terça-feira o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. “Estamos tentando parar a propagação do conflito e criar condições para a desescalada”, acrescentou.

Em fevereiro de 2021, os Estados Unidos retiraram os huthis da sua lista de “organizações terroristas”. Naquele momento, Washington considerava que tal designação complicaria a resposta à grave crise humanitária no Iêmen, um país em guerra onde os huthis controlam uma vasta área.

