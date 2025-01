EUA classifica González Urrutia como ‘presidente legítimo’ da Venezuela

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversou nesta quarta-feira (22) “com o presidente legítimo da Venezuela, Edmundo González Urrutia, e a líder da oposição María Corina Machado”, afirmou Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado.

Dois dias depois da posse do presidente Donald Trump, Rubio formalizou o apoio do novo governo americano a González Urrutia, que denuncia a reeleição do governante chavista Nicolás Maduro no país sul-americano como uma fraude e afirma ter vencido o pleito nas urnas.

Rubio “elogiou a coragem do povo venezuelano diante da repressão perpetrada por Maduro e seus comparsas”, detalhou Bruce em comunicado.

O novo secretário de Estado americano reiterou o apoio de Washington “à restauração da democracia na Venezuela, bem como à libertação incondicional e imediata de todos os presos políticos”, acrescentou a porta-voz.

González Urrutia, que compareceu à cerimônia de posse de Trump agradeceu a conversa com o novo titular das Relações Exteriores e expressou que isso “mostra a prioridade que a Venezuela tem em sua agenda”.

“Seu apoio é um impulso crucial”, acrescentou em mensagem na rede social X.

Trump já havia chamado González Urrutia de “presidente eleito” depois que a oposição venezuelana denunciou que Corina Machado tinha sido “retida à força” brevemente no final de um protesto contra a posse de Maduro em 10 de janeiro.

“Sabemos que contamos com nossos aliados estratégicos”, escreveu Corina Machado no X.

A volta de Trump ao Salão Oval abre um novo capítulo nas relações bilaterais entre Estados Unidos e Venezuela.

Na sabatina para a confirmação do cargo no Senado, Rubio afirmou que a Venezuela “é gerida por uma organização do narcotráfico que se empoderou como um Estado-nação” e questionou sua proximidade com Rússia e Irã.

Além disso, Rubio criticou o governo do ex-presidente democrata Joe Biden por negociar com Maduro, “que aceitou realizar eleições”, mas que “foram completamente falsas”.

O governo Biden elevou para 25 milhões de dólares (cerca de R$ 150 milhões) a recompensa pelo mandatário venezuelano, por acusações de “narcotráfico” e “corrupção”.

Na sua primeira gestão, Trump tampouco reconheceu Maduro por considerar fraudulenta sua primeira reeleição.

Naquele momento, Washington anunciou que reconhecia o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino do país sul-americano.

Em 2019, Trump impôs à Venezuela uma série de sanções, incluindo um embargo ao setor de petróleo e gás, uma estratégia de pressão fracassada para tentar provocar a queda de Maduro.

A própria oposição venezuelana pôs fim ao simbólico governo provisório de Guaidó em 2023.

Rubio disse que revisaria as licenças concedidas pela administração democrata a petrolíferas, entre elas a americana Chevron, para operar na Venezuela.

“Empresas como a Chevron estão aportando bilhões de dólares aos cofres do regime”, protestou Rubio, um firme opositor de Maduro. “Tudo isso precisa ser reexplorado.”