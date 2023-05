EUA: CBO projeta déficits maiores à medida que negociações do teto da dívida continuam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2023 - 21:56 Compartilhe

O déficit orçamentário dos EUA projetado para este ano saltou em US$ 130 bilhões, informou o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), um órgão apartidário, nesta sexta-feira, 12. O aumento ocorre em parte devido a uma proposta de mudança nos planos de pagamento de empréstimos estudantis e a uma série de resgates bancários organizados por reguladores federais.

A arrecadação de receitas até abril foi menor do que a agência esperava, resultando em um déficit orçamentário projetado de US$ 1,5 trilhão para 2023, segundo a atualização do escritório para as perspectivas orçamentárias de 10 anos do país.

A projeção atualizada de 10 anos ocorre quando o presidente Joe Biden e os líderes do Congresso tentam romper um impasse sobre o aumento do limite legal de empréstimos federais para sustentar as dívidas do governo. Democratas e republicanos discordaram sobre se e como aumentar o teto.

No geral, o escritório apartidário espera que os déficits aumentem em US$ 20 trilhões durante o período de 2024 a 2033, com cautela de que as projeções estão “sujeitas a muita incerteza”. Isso é quase o mesmo que o déficit originalmente projetado. Fonte: Associated Press

