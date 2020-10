EUA: Caterpillar tem queda no lucro e receita do 3º trimestre

A Caterpillar informou que teve lucro líquido de US$ 668 milhões no terceiro trimestre de 2020, ou US$ 1,22 por ação, em balanço divulgado na manhã desta terça-feira. O ganho por ação foi um pouco melhor do que o projetado pela FactSet, de US$ 1,17.

O resultado divulgado nesta terça-feira ficou bem abaixo do US$ 1,49 bilhão, ou US$ 2,66 por ação, lucrado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita da fabricante de produtos voltados à construção civil e mineração registrou queda de 22,6%, indo de US$ 11,97 bilhões para US$ 9,88 bilhões no trimestre que se encerrou em setembro, mas também superou o consenso da FactSet, de US$ 9,73 bilhões.

Às 8h30 (de Brasília), a ação da Caterpillar caía 1,08% no pré-mercado de Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

