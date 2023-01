EUA: Cargill e CHS devem expandir joint venture para incluir terminal de grãos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2023 - 10:35 Compartilhe

St. Paul e Minneapolis, 16 – A Cargill, multinacional presente em cerca de 70 países, e a CHS, considerada a maior cooperativa agropecuária dos Estados Unidos, anunciaram na sexta-feira (13) a intenção de expandir o escopo de sua joint venture, a Temco LLC, adicionando o terminal de grãos de exportação da Cargill de Houston, no Texas. Segundo nota divulgada pelas companhias, a adição do terminal texano expandirá as capacidades de exportação da joint venture, fornecendo acesso marítimo para grãos, sementes oleaginosas e subprodutos, por meio do porto de Houston. Fonte: Dow Jones Newswires.





