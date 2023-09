EUA: brasileiro que fugiu da prisão é visto com mudanças na aparência

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 16:27 Compartilhe

O vídeo em que o brasileiro Danilo Cavalcanti aparece fugindo de uma prisão nos Estados Unidos escalando uma parede se tornou viral na última semana. Dias depois ele já foi visto novamente nas ruas com mudanças no visual.

Uma câmera de segurança o flagrou na cidade de Phoenixville, no estado americano da Pensilvânia, na posse de uma van. As imagens também mostram que ele tirou toda a barba do rosto.

As autoridades norte-americanas anunciaram que ele foi visto ao menos outras oito vezes desde que fugiu do presídio de Chester County, no estado americano da Pensilvânia, no dia 31 de agosto.

@USMS_Philly and @PAStatePolice seek the public’s assistance in locating a 2020 Ford Transit van. Investigators believe fugitive Danelo Calvalcante stole the van. There is damage on the left rear fender and a cooling unit on top. Anyone with info is asked to call 717-562-2987. pic.twitter.com/JoP7Z66kKo — U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) September 10, 2023

Last night prison escapee Danelo Calvalcante was seen in the Phoexniville area of Chester County. He was clean-shaven, hooded sweatshirt, hat, green pants, and white shoes. He is possibly operating a white vehicle. Call 911 or the PSP Tipline at 717-562-2987 with information. pic.twitter.com/NXn9LHqnuB — U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) September 10, 2023

Entenda o que aconteceu

O brasileiro foi condenado à prisão perpétua no dia 22 de agosto após matar a namorada Deborah, também brasileira, a facadas. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville. O vídeo de sua fuga viralizou nas redes sociais.

