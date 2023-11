EUA bombardeia locais ligados ao Irã na Síria (secretário de Defesa)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/11/2023 - 19:45 Para compartilhar:

Os Estados Unidos bombardearam neste domingo (12) duas instalações ligadas ao Irã na Síria em resposta a ataques contra pessoal americano na região, conforme informado pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin.

“As forças militares dos Estados Unidos realizaram ataques de precisão hoje contra instalações no leste da Síria usadas pelo Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica do Irã e grupos afiliados ao Irã, em resposta aos contínuos ataques contra o pessoal americano no Iraque e na Síria”, declarou Austin em um comunicado.

