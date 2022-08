EUA: Boeing reduz crédito rotativo de 364 dias, para US$ 12 bilhões

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 21:04 Compartilhe

A Boeing reduz seu crédito rotativo de 364 dias, de US$ 14,7 bilhões para US$ 12 bilhões, à medida que renova a facilidade, um sinal de confiança em uma perspectiva de fluxo de caixa que inclui o equilíbrio para o ano com a retomada das entregas do 787, mesmo depois de reduzir as perspectivas para as entregas do 737 MAX para cerca de 400. “À medida que nosso fluxo de caixa melhora, estamos reduzindo prudentemente o tamanho de nossa linha de crédito rotativo”, diz a Boeing, que não planeja fazer o saque.