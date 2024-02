EUA: Boeing anuncia a saída de responsável pela fábrica do jato 737 Max

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 21:13 Para compartilhar:

O executivo da Boeing responsável pela fábrica que construiu o jato envolvido na explosão da porta no mês passado está deixando a empresa, em meio a uma mudança mais ampla de liderança. A Boeing disse hoje que Ed Clark, vice-presidente do programa 737 e gerente geral da fábrica da empresa em Washington, vai sair e ser substituído por Katie Ringgold, que supervisiona as entregas dos 737 aos clientes.

Clark passou quase 18 anos na Boeing e assumiu a fábrica em 2021, enquanto a empresa trabalhava para se recuperar de dois acidentes fatais do MAX em 2018 e 2019.

Em outras mudanças de liderança, a empresa também disse que estava criando um novo cargo para supervisionar o controle de qualidade na unidade de aviões comerciais da Boeing. Elizabeth Lund, vice-presidente sênior da Boeing, atuará nessa função. A mudança foi anunciada em um e-mail de Stan Deal, chefe da unidade de aviões comerciais da Boeing, aos funcionários.

