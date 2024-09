EUA: Blackstone compra operadora de data center australiana por US$ 16,1 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 14:54 Para compartilhar:

A Blackstone concordou em comprar a operadora de data center AirTrunk por US$ 16,1 bilhões, consolidando seu maior investimento na região Ásia-Pacífico, buscando capitalizar o boom em inteligência artificial e computação em nuvem.

O acordo adiciona os centros da AirTrunk na Austrália, Japão, Hong Kong, Cingapura e Malásia ao portfólio existente da Blackstone, contendo US$ 55 bilhões em data centers e mais US$ 70 bilhões em desenvolvimento prospectivo.

A Blackstone quer se tornar líder em possuir e desenvolver infraestrutura que possa suportar IA. Ela espera que cerca de US$ 2 trilhões sejam gastos na construção de novos data centers em todo o mundo nos próximos cinco anos, metade deles fora dos EUA. A Blackstone investiu US$ 33,7 bilhões no trimestre de junho, grande parte dos quais foi focada em infraestrutura de computação.