EUA: Banco deposita por engano R$ 246 bilhões na conta de correntista

O corretor de imóveis Darren James, morador de Baton Rouge, em Louisiana, nos Estados Unidos, foi surpreendido ao identificar uma quantia de US$ 50 bilhões (cerca de R$ 246 milhões) em sua conta.

Inicialmente, Darren percebeu que algo estava errado quando sua esposa ligou em pânico para ele após verificar on-line a sua conta, tendo detectado um depósito de grande valor.

Ao notar a presença do valor, James cogitou a ideia de uma possível herança. Contudo, ele sabia que o dinheiro não era realmente para eles, e que eles “não podiam fazer nada com ele”. O corretor sequer cogitou ficar com o montante, sabendo que isso seria considerado roubo. Prontamente, ele contatou o Chase Bank, informando-os do erro.

“Foi uma sensação ótima ver tantos zeros na sua conta. Foi muito legal ver como era”, contou Darren. O americano espera que outros se inspirem em sua história para fazer a coisa certa.

