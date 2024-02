EUA avalia opções para reconhecer o Estado palestino após a guerra em Gaza

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/02/2024 - 1:40 Para compartilhar:

O Secretário de Estado americano Anthony Blinken ordenou uma revisão das perspectivas de reconhecimento pelos EUA e a nível mundial de um Estado palestino após a conclusão da guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

A revisão, relatada quarta-feira pela Axios , pretende apresentar uma série de opções para a administração Biden – incluindo permitir que as Nações Unidas admitam a “Palestina” como um estado membro de pleno direito e encorajar outros países a reconhecer um estado palestino.

Separadamente, Blinken teria pedido uma revisão dos modelos para um possível estado palestino desmilitarizado baseado em outros países ao redor do mundo – como Granada após a invasão dos EUA em 1983.

As análises marcam um repensar da política dos EUA, enquanto Washington lida com as consequências do ataque terrorista do Hamas contra Israel, em 7 de Outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas e levou à captura de cerca de 200 reféns – mais de metade dos quais permanecem detidos. Gaza.

As análises do Departamento de Estado também parecem ser uma resposta aos responsáveis ​​da Arábia Saudita, que, segundo a Axios, insistiram pública e privadamente num caminho “irrevogável” para a criação de um Estado palestino como condição para a potencial normalização das relações com Israel.

A política dos EUA tem sido há muito tempo a de se opor ao reconhecimento de um Estado palestino, a menos e até que este seja alcançado através de negociações directas entre o Estado judeu e a Autoridade Palestina, que controla a Cisjordânia, mas perdeu o poder em Gaza em 2007.

No entanto, Axios informou que alguns funcionários da administração Biden estão a considerar fazer do reconhecimento de um Estado palestino o primeiro passo nas negociações, e não a conquista final.

A política dos EUA tem sido há muito tempo a de se opor ao reconhecimento de um Estado palestino, a menos e até que este seja alcançado através de negociações directas entre o Estado judeu e a Autoridade Palestino, que controla a Cisjordânia, mas perdeu o poder em Gaza em 2007.

No entanto, Axios informou que alguns funcionários da administração Biden estão a considerar fazer do reconhecimento de um Estado palestino o primeiro passo nas negociações, e não a conquista final.

Noutras declarações, Netanyahu expôs publicamente os seus “três pilares” para a paz na região: a destruição do Hamas, a desmilitarização da Faixa de Gaza e a desradicalização da sociedade palestina – semelhante à Alemanha e ao Japão após a Segunda Guerra Mundial.

Os críticos ficaram chocados com as implicações da revisão.

“A noção de recompensar a corrupção e o fracasso sistémico, para não mencionar o financiamento do terrorismo, parece-me uma loucura”, escreveu Jonathan Schanzer , vice-presidente de investigação da Fundação para a Defesa das Democracias, no X.

Noah Rothman, redator sênior da National Review, chamou o Departamento de Estado de “totalmente desligado da realidade regional” e escreveu que o conceito de um estado chamado “Palestina” é “uma ficção”.

“É especialmente revelador que o Departamento de Estado esteja a demonstrar tanta frustração com o mundo não cooperativo”, disse Rothman, “que parece inclinado a simplesmente impor a criação de um Estado aos territórios palestinos na ausência de qualquer parceiro de negociação palestino confiável”.

Quando questionado sobre comentários, o Departamento de Estado encaminhou o Post para uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

“Não houve nenhuma mudança política na administração. Deixámos bem claro publicamente que apoiamos a criação de um Estado palestino independente. Essa tem sido a política dos Estados Unidos há algum tempo”, disse o porta-voz Mathew Miller aos repórteres na imprensa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias