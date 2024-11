EUA autoriza Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2024 - 16:11 Para compartilhar:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra alvos militares dentro da Rússia, informou um funcionário americano à AFP sob condição de anonimato, confirmando relatos da imprensa.

Os jornais The New York Times e The Washington Post, citando fontes anônimas, indicaram que essa mudança significativa de política, há muito tempo solicitada pela Ucrânia, ocorreu em resposta ao envio de tropas da Coreia do Norte para ajudar os esforços de guerra de Moscou.