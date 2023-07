EUA autoriza algumas transações com títulos da venezuelana PDVSA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2023 - 14:23 Compartilhe

O governo dos Estados Unidos autorizou algumas transações com títulos da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira (19).

Washington aplica uma série de sanções à Venezuela após a reeleição de Nicolás Maduro em 2018, por considerá-la “fraudulenta”. Essas medidas incluem, desde 2019, a proibição da comercialização do petróleo venezuelano.

Mas a Casa Branca vem afrouxando o embargo há meses principalmente devido à crise energética provocada pela invasão russa da Ucrânia.

A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro, emitiu uma licença geral na qual informa que todas as transações nos “8,5% dos títulos” da PDVSA proibidas “estão autorizadas” a partir de 20 de outubro de 2023.

A autorização não abrange nenhuma outra atividade proibida, especifica o governo.

A nova licença entra em vigor nesta quarta-feira e substitui uma semelhante emitida em abril.

Há algum tempo, o governo dos Estados Unidos se mostra disposto a suspender progressivamente as sanções financeiras impostas à Venezuela, caso sejam alcançados acordos entre Maduro e a oposição para as eleições marcadas para o ano que vem.

Washington pede que as eleições, nas quais Maduro concorre à reeleição, sejam “livres e justas”.

Na noite de segunda-feira, o governo e a oposição se reuniram em Bruxelas com o presidente Lula e os seus contrapartes da França, Argentina e Colômbia, para discutir uma fórmula para que as eleições presidenciais de 2024 sejam reconhecidas pela comunidade internacional.

bur-erl/sr/dd/ic

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias