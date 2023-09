EUA: autoridades procuram por jato desaparecido após piloto ser ejetado durante ‘acidente’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 14:35 Compartilhe

As autoridades militares dos Estados Unidos estão procurando de um jato F-35, que pertence à Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Beaufort, que desapareceu após o piloto ter sido ejetado durante um “acidente”. As informações são do New York Post.

O que aconteceu:

O piloto foi ejetado com segurança e, depois, precisou ser encaminhado a um centro médico;

A Base Conjunta de Charleston, que auxilia nas buscas, informou por meio de uma publicação no Facebook que, “com base na última posição conhecida do jato, estamos concentrando nossa atenção ao norte da Joint Base Charleston, ao redor do Lago Moultrie e do Lago Marion”;

As autoridades ainda pediram ajuda à população. “Pede-se ao público que coopere com as autoridades militares e civis conforme os esforços continuarem”, completou;

O acidente segue sendo investigado pelas autoridades.

