EUA aumentam restrições ao acesso da China a compra de semiconduotres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 19:27 Para compartilhar:

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou que está aumentando as restrições ao acesso da China a compra de semicondutores, alimentando atritos com empresas norte-americanas que vendem para o vasto mercado chinês.

O movimento mira fechar as lacuna nos controles de exportação anunciados há um ano, que por sua vez enfrentaram forte oposição da indústria global de semicondutores e aumentaram as tensões com Pequim.

Segundo a secretária de Comércio, Gina Raimondo, o objetivo é limitar o “acesso da China a semicondutores avançados que poderiam alimentar avanços em inteligência artificial e computadores sofisticados”.

Os chips são essenciais para as aplicações militares chinesas, disse ela, um aceno às preocupações de que os EUA possam ficar atrás da China nas principais tecnologias de defesa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias