EUA aprovam projeto de lei que pode proibir o TikTok no país

Diego Sousai Diego Sousa 21/04/2024 - 22:33

A Câmara dos Representantes aprovou por esmagadora maioria um projeto de lei que proibirá o TikTok nos Estados Unidos, a menos que seu proprietário chinês se desfaça da empresa – tornando a aprovação final da lei “inevitável”, dizem fontes internas.

A proibição estava ligada à votação de um pacote de ajuda externa de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan, e recebeu comparativamente pouca atenção.

O projeto de lei do TikTok foi aprovado por 360 votos a 58.

Aproximadamente 150 milhões de americanos estão no TikTok e tem havido receios crescentes entre os legisladores sobre a influência que os seus proprietários comunistas chineses têm sobre a empresa.

Nos últimos meses, o TikTok ganhou as manchetes por promover Osama Bin Laden e instar os jovens usuários a sufocarem uns aos outros.

Após o massacre terrorista do Hamas em Israel, a empresa enfrentou acusações de promover a propaganda do Hamas e de encaminhar os jovens americanos para o terrorismo islâmico.

“A venda forçada do TikTok representa um avanço bipartidário contra a ferramenta mais poderosa de guerra de informação do PCC (Partido comunista Chinês) contra os Estados Unidos”, disse o deputado Ritchie Torres ao The NY Post. “O Congresso não ficará mais parado enquanto o PCC utiliza livremente o TikTok como arma para corromper as mentes dos jovens americanos, radicalizar os americanos contra o seu próprio país e amplificar o anti-semitismo numa escala e num ritmo nunca vistos na história da humanidade.”

Após a aprovação do projeto no sábado, a professora do Tennessee, Amber Thomas, postou uma história triste sobre os efeitos prejudiciais que a proibição do TikTok terá sobre seus alunos.

“Sou professor e uso o TikTok ao vivo para financiar alimentos e suprimentos para meus alunos”, diziam as legendas de um vídeo, marcando a conta da campanha Biden.

“Nenhum outro aplicativo de mídia social pode fazer isso”, dizia.

“Meus alunos têm acesso a alimentos frescos semanalmente por causa de nossa maravilhosa comunidade Tiktok.”

Wall Street tem falado sobre quem poderia comprar o TikTok no caso de um desinvestimento forçado de seu proprietário chinês, ByteDance. Microsoft, Meta, Apple e Oracle foram consideradas possíveis pretendentes. Rumble, um concorrente do YouTube voltado para a liberdade de expressão, também foi mencionado como um possível comprador.

Um obstáculo é a grande escala da compra. A empresa de mídia social foi avaliada no passado em até US$ 50 bilhões.

Em março, a Câmara aprovou um projeto de lei semelhante do TikTok, que foi aprovado na Câmara por uma ampla maioria bipartidária . Esse esforço, no entanto, ficou paralisado no Senado Democrata, onde o líder da maioria, Chuck Schumer, até agora se recusou a submeter a medida a votação. O líder do Senado disse que eventualmente abordaria o assunto.

No passado, Schumer apoiou vigorosamente os esforços para reduzir a influência do TikTok.

“Uma empresa dos EUA deveria comprar o TikTok para que todos possam continuar a usá-lo e seus dados estejam seguros”, escreveu ele em um post X de 2020 . “Isso é uma questão de privacidade. Com o TikTok na China, está sujeito às leis do Partido Comunista Chinês que podem exigir a entrega de dados ao seu governo. Uma maneira segura deve ser encontrada para que o TikTok continue.”

Com a proibição do TikTok agora enterrada no pacote de ajuda externa – amplamente considerada legislação urgente e obrigatória – o Senado provavelmente não terá outra escolha senão adotar a medida. Os líderes do Senado prometeram aprovar a medida rapidamente e levá-la ao presidente Biden para assinatura.

“A proibição era inevitável. O que estava em debate era como chegaríamos lá”, disse uma fonte do Senado. “O TikTok fez um trabalho horrível lutando por sua vida corporativa.”

A nova proibição do TikTok permitirá à empresa nove meses (prorrogáveis ​​até um ano pelo presidente) para se desinvestir ou enfrentar uma proibição nacional – o que significa que todas as suas consequências só entrarão em vigor depois das eleições presidenciais de 2024.

A legislação anterior do TikTok da Câmara teria permitido apenas uma janela de seis meses. Os democratas, em particular, contam com o TikTok para mobilizar os eleitores mais jovens às urnas.

Outros TikTokers também reagiram com consternação à notícia.

Um usuário, Hundo Grand, criticou em uma transmissão ao vivo os legisladores que votaram pela proibição do TikTok.

O seguidor das redes sociais, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores, reclamou que os legisladores proibiram o aplicativo porque “os Estados Unidos não têm suas patinhas sujas nele”.

“É uma loucura que seja apenas o TikTok [sendo banido]. Se você vai banir o TikTok, tire o Facebook daqui também… O Facebook causou mais danos do que o TikTok”, reclamou.