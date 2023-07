EUA aprova venda de pílula anticoncepcional sem receita

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 11:00 Compartilhe

A agência que regulamenta os remédios nos Estados Unidos autorizou nesta quinta-feira (13) a venda sem receita de pílula anticoncepcional, algo inédito no país.

Opill estará disponível em farmácias, lojas e supermercados, e também on-line, anunciou a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.

Esta decisão deve “reduzir as barreiras de acesso” a este método contraceptivo, afirma a FDA em um comunicado.

“Quando usados de acordo com as instruções, os anticoncepcionais orais diários são seguros e espera-se que sejam mais eficazes do que os métodos anticoncepcionais de venda livre atualmente disponíveis na prevenção de gravidez indesejada”, disse a diretora da FDA, Patrizia Cavazzoni.

Nos Estados Unidos, quase metade das 6,1 milhões de gestações a cada ano não são intencionais, de acordo com o FDA.

Muitos países já permitem que pílulas anticoncepcionais sejam vendidas livremente, mas nos Estados Unidos o anúncio ocorre em um momento em que conservadores radicais se opõem ao direito ao aborto, proibido em vários estados.

A pílula, produzida pela farmacêutica HRA Pharma, recentemente adquirida pela Perrigo, é autorizada há anos no país, mas com receita médica.

