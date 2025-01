EUA aprova venda de mísseis ao Japão por U$S 3,6 bilhões

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (3), a aprovação de uma venda de até 1.200 mísseis ar-ar avançados e equipamentos relacionados ao Japão, um dos aliados mais próximos de Washington na Ásia, no valor de 3,6 bilhões de dólares (R$ 22,1 bilhões).

A presença cada vez mais forte da China em territórios disputados no Pacífico tem causado a ira do Japão nos últimos anos, o que levou Tóquio a reforçar seus laços de segurança com os Estados Unidos e outros países.

“Esta proposta de venda apoiará os objetivos de política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos, ao melhorar a segurança de um importante aliado que é uma força para a estabilidade política e o progresso econômico na região do Indo-Pacífico”, disse a Agência de Cooperação de Segurança de Defesa dos Estados Unidos (DSCA) em um comunicado.

“A proposta de venda melhorará a capacidade do Japão de enfrentar as ameaças atuais e futuras, por meio da defesa de sua pátria e do pessoal dos Estados Unidos estacionado lá”, continuou.

A DSCA acrescentou que “o Japão não terá dificuldade em absorver esses itens e serviços em suas forças armadas”.

O Departamento de Estado aprovou a possível venda e a DSCA enviou nesta sexta-feira a notificação necessária ao Congresso, que ainda deve dar a aprovação final à transação.

