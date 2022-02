EUA apreendem recorde de US$ 3,6 bilhões em lavagem de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse nesta ter apreendido o equivalente a mais de US$ 3,6 bilhões em moedas digitais roubadas de uma bolsa de criptomoedas. Dois suspeitos foram presos no processo de lavagem de dinheiro dos ativos. De acordo com autoridades, o valor das criptomoedas no momento em que foram apreendidos, na semana passada, faz com que esta seja a maior apreensão financeira de todos os tempos pelo órgão americano.

De acordo com documentos judiciais, os suspeitos teriam conspirado para lavar quase 120 mil bitcoins roubados da plataforma da Bitfinex em 2016, depois que um hacker violou os sistemas de trocas e iniciou mais de 2 mil transações não autorizadas. As transações canalizaram o bitcoin roubado para uma carteira digital controlada por Lichtenstein, disseram promotores federais.

Ilya Lichtenstein, 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, 31 anos, foram presos sem incidentes na manhã desta terça-feira em Manhattan, disse o departamento. Eles devem fazer suas primeiras aparições no tribunal ainda nesta tarde.

